Kuruluş Osman’a yeni oyuncu katıldı
ATV’de rekorlar kıran Kuruluş Osman’a yeni bir oyuncu katıldı.
Reyting yarışının tüm hızıyla sürdüğü ekranlarda dizilere yeni isimler katılmaya devam ediyor.
‘Burak Özçivit’in başrol olduğu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’a yeni bir isim katıldı.
Yağızkan Dikmen de ilk kez ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin karşısına çıkacak.
Genç oyuncu Yağızkan Dikmen, Asla Vazgeçmem dizisindeki Emin karakteri ile ekranlara gelmişti. Oyuncu TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare isimli dizide de boy göstermişti.