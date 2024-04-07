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Medya Kuruluş Osman’a flaş transfer! Burak Özçivit’in devam edeceği konuşuluyordu
Medya

Kuruluş Osman’a flaş transfer! Burak Özçivit’in devam edeceği konuşuluyordu

Yeniakit Publisher
2024-04-07 12:00:00 - 2024-04-07 12:02:52
Kuruluş Osman’a flaş transfer! Burak Özçivit’in devam edeceği konuşuluyordu

Burak Özçivit’le bir sezon daha devam edeceği söylentisi kulislerde konuşulan Kuruluş Osman’a çok iddialı bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar diziye dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman yeni sezonda da devam edecek.

Bozdağ Film’in imza attığı dizinin kadrosuna peş peşe güçlü yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, çarşamba akşamları beş sezondur zirvede yer alan fenomen diziye transfer oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ümit Kantarcılar güçlü bir karakter olan Çavdar Tatarların lideri “Ulcay”a oynayacak ve Osman’ın karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak.

Oyuncu son olarak Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel’le Bir İhtimal Daha Var dizisinde başrol kadrosunda yer almıştı.
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