Kuruluş Osman ve Burak Özçivit’e büyük ödül! Sezon finali açıklaması

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, milyonların ilgisini çeken dönem dizisi Kuruluş Osman ödüller toplamaya devam ediyor. ATV’de reytinglerde zirveden düşmeyen Kuruluş Osman 12’ncisi düzenlenen Quality Dergisi’nin ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ (Burak Özçivit) ödüllerinin sahibi oldu.

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ödülleri almak için törende hazır bulundu.

Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, rol arkadaşları Yiğit Uçan ve Burak Çelik’le sahneye çıkan Burak Özçivit’e ödülleri teslim etti.

Açıklamalarda bulunan Özçivit, “Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum.” Dedi.

Muhabirlere konuşan Burak Özçivit, dizinin 3 bölüm sonra sezon finali yapacağını belirtti.