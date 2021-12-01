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Medya Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?
Medya

Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

Hera kim tarihte yaşamış mı? Kuruluş Osman dizisi 73.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde kadroya Hera karakteri de dahil oldu. Diziyi yakından takip edenler ise Hera karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hera rolünü kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisi Hera kim?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:21:00 - 2021-12-01 16:43:53
Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi 73.bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde diziye Hera isimli bir karakter dahil olacak. Peki, Kuruluş Osman Hera rolünü kim oynuyor?

Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

Hera karakteri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Dizinin yayımlanan fragmanına bakıldığında Hera ile Göktuğ'un arasının iyi olduğu görülüyor. Dönem dizilerinde tarihi kaynaklarda yer alan karakterlerin yanı sıra kurgu karakterler de dizilerde yer alabiliyor. Hera'nın kurgu mu yoksa tarihte gerçekten yaşayan biri olup olmadığı hakkında bilgimiz yok.

Hera rolünü ise Feyza Sevil Güngör oynuyor.

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