Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

Hera kim tarihte yaşamış mı? Kuruluş Osman dizisi 73.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde kadroya Hera karakteri de dahil oldu. Diziyi yakından takip edenler ise Hera karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hera rolünü kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisi Hera kim?