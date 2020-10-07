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Medya Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Medya

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman'ın çekildiği yer? 2019 Kasım ayında ekrana gelmeye başlayan Kuruluş Osman’ın nerede çekildiği merak ediliyor. Diziyi yakından takip edenler sık sık 'Kuruluş Osman nerede çekiliyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman İstanbul’da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:06:00 -
Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman’ın çekildiği yer | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devam niteliği çekilen Kuruluş Osman’ın ilk bölümü 2019 yılının Kasım ayında ATV’de yayınlandı. Diziye bir süre koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Dizi sezon finalini 2020 haziran ayında yaptı. Yeni sezon ilk bölümü ise 7 Ekim 2020’de ekranlara geldi. Diziyi takip edenler heyecan kesen sahneleri izlediklerinde çekimlerin nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman dizisi 300 dönümlük bir platodo çekiliyor. Kuruluş Osman İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva’da çekiliyor. Platado kaleler, hamamlar, hanlar, camiler bulunuyor.

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