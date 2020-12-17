Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit’ten herkese örnek olacak bağış

Kuruluş Osman dizisinde oynadığı Osman Bey karakteri ile ekranlara damgasını vuran Burak Özçivit, 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.

Kuruluş Osman dizisiyle son dönemin hakkında en çok konuşulan isimlerinden olan Özçivit, 24 Aralık’ın doğum günü olduğunu hatırlattı ve tüm dostlarını kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden de kampanyasını duyuran ünlü oyuncu, için hayranları da bu duyurudan sonra bağış yapmaya başladı.

İşte Burak Özçivit’in bağış kampanyası için yazdığı mesaj:

Sevgili ailem ve dostlarım,

24 Aralık doğum günüm, sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım.

Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler.