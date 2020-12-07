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Medya Kuruluş Osman dizisinin Aygül’ü Buse Arslan'ın gözleri yaşardı: Çok etkilendim o sahneden
Medya

Kuruluş Osman dizisinin Aygül’ü Buse Arslan'ın gözleri yaşardı: Çok etkilendim o sahneden

Kuruluş Osman dizisinin Aygül'ü Buse Arslan açıklamalarda bulundu. İkinci sezonda en etkilendiği sahnenin, Osman Bey’in Aygül’ün oğluna sahip çıkıp ismini koyduğu sahne olduğunu söyleyen Buse Arslan, “O sahnede Osman Bey’in bebeği kabullenmesi ve sahip çıkmasını beklemiyordu Aygül. Kendisi de hiç kabul etmediği bebeğini Osman’ın tavrıyla kabul etmeye başladı. Çok etkilendim o sahneden” derken gözyaşlarına zorlukla hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:48:00 - 2020-12-07 13:49:32
Kuruluş Osman dizisinin Aygül’ü Buse Arslan'ın gözleri yaşardı: Çok etkilendim o sahneden

İkinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın sevilen oyuncusu Buse Arslan, canlandırdığı Aygül karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldığı dönemde diğer oyuncularla birlikte yoğun eğitimler aldığını söyleyen Buse Arslan “Asker arkadaşı gibi olduk. Kardeş ilişkisi gibi bir şey oldu. Bu eğitimler sayesinde her çekimden önce tüm oyuncular sahneyi yaşıyor oluyordu” dedi.

Bozdağ Film Platosu’nu “Büyülü bir ortam” olarak tanımayan oyuncu, “Obadan ve platodan çıkıyorum, trafik ve bambaşka bir hayat. İçeri giriyorum, zaman duruyor” şeklinde konuştu.

Oynadığı Aygül Hatun karakteriyle ilgili konuşan Arslan, “Son derece zeki, kararlı ve kalbiyle hareket eden bir kadın. Kalbi obası ve Osman için atıyor. Osman Bey’le çocukluktan bu yana birlikte büyümüşler. Aygül’ün gözünde Osman çok güvenli bir yer” derken karakterinin yaşadığı değişimi ise “Şu anda oynadığım savaşçı kadın imajı Türkiye’de kaç kadın oyuncuya nasip olmuştur bilmiyorum. Oynaması inanılmaz keyifli” sözleriyle ifade etti.

İkinci sezonda en etkilendiği sahnenin, Osman Bey’in Aygül’ün oğluna sahip çıkıp ismini koyduğu sahne olduğunu söyleyen Buse Arslan, “O sahnede Osman Bey’in bebeği kabullenmesi ve sahip çıkmasını beklemiyordu Aygül. Kendisi de hiç kabul etmediği bebeğini Osman’ın tavrıyla kabul etmeye başladı. Çok etkilendim o sahneden” derken gözyaşlarına zorlukla hakim oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 37’nci bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.

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