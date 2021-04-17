Kuruluş Osman dizisine veda eden Ragıp Savaş’tan yürekleri dağlayan mesaj

‘Kuruluş Osman’da Dündar Bey karakterini oynayan Ragıp Savaş dizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ragıp Savaş Dündar Bey karakterini anlatarak, tüm seyircilere çağrı yaptı.

'Tamamen tarihe bakarak kıyas yapmayın'

Diziden ayrılan Ragıp Savaş, “Kuruluş Osman çok kıymetli bir iş. Çok büyük emeklerle seyirci karşısına çıkan yapımlar bunlar. 21. yüzyılda tarih duygumuz maalesef kaybolmaya başladı. Bu açıdan da bu tarz projeleri çok kıymetli buluyorum. Biz dizi çekiyoruz, tarihi birebir çekmiyoruz. Dizi deyince işin içine bir kurgu giriyor. Seyircilerimize şunu söylemek isterim ki; burada gördüğünüz şeyleri tamamen tarihe bakarak kıyas yapmayın. Dizi olduğu için farklı şeyler olabiliyor. Böyle bakmakta fayda var” dedi.

Bozdağ Film Platosu’ndaki duygularını anlatan oyuncu, ‘’Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü benim tahayyül ettiğim plato böyle bir plato değildi. Daha önce platoda çalıştım ama böyle büyük, imkanları yüksek bir platoda olmadığım için çok heyecanlandım. Ve benim oyunculuk deneyimimde tarihi bir iş hiç olmamıştı. Bu heyecan, yaptığımız görüşmeler, dramaturji, senaryo çalışmaları, kostüm provaları, at ve kılıç eğitimleri vs. bütün eğitimlerde artarak devam etti. Dizinin ilk sahnesini Metin Hoca ile biz çektik. Deneyimli denebilecek bir oyuncu olmama rağmen sanki daha konservatuvarı yeni bitirmiş, ilk dizisini çeken bir oyuncu heyecanını yaşıyordum. Yaklaşık bir 4-5 bölüm bu heyecanım sürdü. Platonun büyüklüğü, kaleden obaya, obadan Söğüt’e, Söğüt’ten ormana gitmelerimiz… İlk önce ambale oldum ama sonra yavaş yavaş her şeyi sindirmeye, daha iyi anlamaya başlayınca da işin tadını daha iyi anlamaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Diğerine haksızlık olur”

Savaş, ‘Kuruluş Osman’ yolculuğu boyunca etkisinde kaldığı sahnelerle ilgili “Bir sahne diye söylersem diğer çektiğim sahnelere haksızlık olur. Çok sahnede duygulandım, heyecanlandım, birçok sahne de açık söylemek gerekirse zor geldi ama tabii ki prova ederek, çalışarak, sahne üzerine istişareler yaparak sahnelerimizi çektik” şeklinde konuştu.

“Kılıcımı ömür boyu saklamak isterim”

Setten yanına hatıra olarak almak istediği eşyanın kılıcı olduğunu belirten Savaş, “Bugün konuştuk; kılıcımı istiyorum. Onu ömür boyu saklamak isterim. Kıymetliydi benim için. Pusatım diyeyim…” sözleriyle ifade etti.

“Veda sahnesinde çok ağladık”

Diziye veda eden Ragıp Savaş, çektiği son sahneyi anlatırken gözyaşlarına tutamadı. Savaş, “Ölüm sahnesini izlediniz. Orada Osman’ın emmisine olan duygusu, Bamsı Bey’in, Alplerin, kızının duygularÇok ağladık sahnede. Hala gözlerim doluyor. Çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Tabii son söz her zaman seyircinindir. Artık son yolculukta bile yine kopmadan, yine bir gönül bağı kurarak onlardan bir ricası oldu: ‘Beni şerefli bir Bey gibi boğmadan, Bayhoca’yı öldüren okla öldürmeni istiyorum.’ dedi. Osman da kabul etti. Arkasını dönüp gitti ve nihayete erdi sonunda. İyi de bir veda oldu. Çok güzel yazılmış bir sahneydi. Biz de büyük bir lezzetle Dündar’ın son sahnesini oynadık. Umarım seyircimiz de bizimle aynı fikirdedir” dedi.