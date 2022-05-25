Tarihi dizileri yakından takip edenler söz konusu yapımlarda yer alan isimlerin tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. Son olarak Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Cebe karakterinin gerçekte yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Jebe rolünü kim oynuyor?

Kuruluş Osman Cebe kimdir? Kuruluş Osman Cebe'yi kim oynuyor?

Jebe ya da Cebe, Cengiz Han'ın dört komutanından biridir. Moğal İmparatorluğu'nun en önemli komutanlarından olan Cebe, Harzemşah işgalleri öncesi ve sırasında önemli rol almıştır.

Cebe gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biri olmuş ve Cengiz Han için Subutay ve Muqali seviyesine yükselmiş. 1211 yılında Moğollar, Jin hanedanlığına karşı savaş ilan etmiş ve Cebe'de bu istilalar sırasında ordunun sol kanadını yönetmiş, büyük askeri başarılar göstermişti. 1218 yılında Cebe, Karahitay devletini işgal etme ile görevlendirildi. Aynı zamanda Karahitay hükümdarı Kuçluk'u da öldürmesi emredildi. Cebe ve 20.000 kişilik ordusu Karahitay Devletine girince büyük bir törenle karşılandı zira Kuçluk, budist bir Türk idi lakin halkın çoğu müslümandı. Kuçluk, halkını budist olmaya zorladı ve Müslüman halka işkenceler ediyordu. Bu sebepten olsa gerek Karahitay halkı, Moğollara işgalci gözü ile bakmamıştı aksine Cebe ve ordusuna kurtarıcı gözüyle bakıyorlardı. Bu iyi niyetten ötürü Cebe, şehrin talan edilmesini yasakladı. 1219 yılına gelindiğinde Moğollar ve Harzemşahlar arasında savaş patlak vermiş ve Cebe'de bu savaşta büyük başarılar gösterdi. Tengri dağı çevresinde saldırılarda bulunan Cebe, daha sonrasında Harzemşah başkenti Semerkand'a gelerek Cengiz Han'ın ana ordusuna katılmıştı.

Cebe Noyan'ın, Kalka Nehri Muharebesi sonunda bir Kıpçak tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kuruluş Osman dizisinde Cebe rolünü Cemil Büyükdöğerli oynuyor.

Cemil Büyükdöğerli kimdir?

Cemil Büyükdöğerli 24 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1999 yılında Gazi Anadolu Lisesini tamamladı ve 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof. Dr. Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli sonrasında Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde Atakan rolünü canlandırdı.

Rol aldığı filmler:

Göl Zamanı: Cafer Özgül - 2013

Gen (film): Togan Gökbakar - 2005

Rol aldığı diziler

Maraşlı: İlhan Türel - 2021

Bir Gün Bir Çocuk: Sinan Sertel - 2017

Bana Sevmeyi Anlat: Onur - 2016

Muhteşem Yüzyıl: Taylan Biraderler - 2014

Arka Sokaklar: Orhan Oğuz - 2014

Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014

Çıplak Gerçek: Ümit Ünal - 2012

Kavak Yelleri (dizi): Jale İncekol - 2008

Kısmetim Otel: Hakan Algül - 2007

Dikkat Şahan Çıkabilir: Alper Mestçi - 2005