Kuruluş Osman bugün var mı? ATV yayın akışı 22 Eylül Çarşamba

Kuruluş Osman bu akşam var mı? 22 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı sorgulanıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı Osman Bey'in hayatnıı ve dönemini konu alan Kuruluş Osman hayranları Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı? sorularını merak ediyor. Yeni sezen dizilerinin başlamış olası Kuruluş Osman sevenleri tarafından Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? sorularını cevabını araştıra dursun ATV 22 Eylül Çarşamba yayın akışını paylaştı. ATV yayın akışına bakıldığında Kuruluş Osman’ın yer almadığı görülüyor.

ATV yayın akışı 22 Eylül Çarşamba

Kuruluş Osman yayın saatinde yerli sinema Cinayet Süsü filminin olduğu görülüyor. İşte ATV 22 Eylül yayın akışı:

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cinayet Süsü

22:10 İkimizin Sırrı

00:55 Kardeşlerim (20. bölüm)

03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizileri başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın ekranlarda yerini yeniden ne zaman alacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuruluş Osman sezon finalinde neler olmuştu?

Osman Bey'in tüm çabasına rağmen Dukas'ın birlikleri ile tekfurların askerleri birleşti ve büyük bir ordu teşekkül etti. Selçuklu Sultanı Mesud da söz verdiği gibi ordusuyla birlikte gelerek Osman Bey ve Türkmen beylerinin alpleriyle birlikte saf tuttu. İki taraf da son hazırlıklarını görüp savaş planlarını yaptıktan sonra ordular karşı karşıya geldi.