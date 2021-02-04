Kuruluş Osman Bamsı öldü mü? Bamsı Kuruluş Osman’da ayrılıyor mu? Kuruluş Osman son bölüm

Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Kuruluş Osman son bülüm 44. bölüm ile 3 Şubat Çarşamba akşamı izleyici ile buluştu. Kuruluş Osman son bölümde Bayhoca’nın Nikola’ya esir düşmesi sonucu, Kayı Obasın’daki endişe damgasını vurdu. Kayı Beylerini toplanan Osman Bey, Bayhoca’nın alınması için Nikola’nın şartı olan Kulucahisar Kalesini teslim etmeyi kabul ettiğini söylemesi üzerine feth edilen toprakların geri verilmeyeceği bunun törede yeri olmadığını yüksek sesle söyleyen Bamsı oldu. Ancak Osman Bey kararlı bir şekilde Kulucahisar kalesinin verilip, Bayhoca’nın alınmasına karar kıldı.

Kuruluş Osman son bölüm adeta izleyiciyi hop oturrttu hop kaldırdı. Osman Bey’in keskin zekası sayesinde Kulucahisar Kalesi Nikola’ya teslim edilmediği gibi Bayhoca ve Lina da sağ salim Kayı Obasına döndü. Kuruluş Osman en son bölüm de de Targu Hanun ile Göktuğ’un birlik olup Osman’a savaş açtığı görüldü. Nikola ile Targun Hatun birlik olup Osman’a tuzak kurmanın derdine düştü. Dündar Bey ise sinsice Nikola ile iş tutarak Osman’a tuzak kurup Kayı Bey’i olmayı arzulamakta.

Kuruluş Osman 45. bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte merakları az da olsa giderilmiş olundu. Kuruluş Osman gelecek haftaki bölümde Nikola’nın Tergun Hatun ile birlikte olup Dündar Bey’i de kirli işlerine alet ettikleri görülüyor. Nikola, Bamsı Bey’i tuzağa düşürdüğü, hatta Baması Bey’in sırtına bıçak saplandığı ve yere düştüğü görülüyor. Bamsı Bey yere düşerken “Hak çalabın yanına giderken, elim boş gitmeyecü” dediği duyuluyor. Peki Bamsı ölecek mi?

Bamsı Kuruluş Osman’da ayrılıyor mu?

Bamsı Bey’in ölüp ölmeyeceği, yarımı bir şekilde Kayı Obası’na mı götürüleceği merak konusu olsa da Bamsı Bey’in diziye devam edeceği tahmin ediliyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.

Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır. Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek’in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek’n desteğini istese de İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar. Bamsı Beyrek’in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

Bamsı kimdir? Bamsı’nın anlamı ne?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.