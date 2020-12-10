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Medya Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Yarın kardeş kanı dökmeye hazır olun'
Medya

Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Yarın kardeş kanı dökmeye hazır olun'

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan 37. bölümünün ardından 38. bölümün fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Savcı Bey'in söylediği "Yarın kardeş kanı dökmeye hazır olun." sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:48:00 -

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanında Savcı Bey, "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!" ifadelerini kullanıyor, obada hesaplar görülüyor. .

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