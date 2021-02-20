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Ekonomi Kurulan şirket sayısı yüzde 33 arttı
Ekonomi

Kurulan şirket sayısı yüzde 33 arttı

Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,64 artarak 11 bin 329’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:04:00 -
Kurulan şirket sayısı yüzde 33 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ocakta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,64, kooperatif sayısı yüzde 19,28 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,34 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 69,87, kooperatif sayısı yüzde 68,42, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,36 azaldı.

Kapanış hız kesti

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,13 artarken, kooperatif sayısı yüzde 13,16 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,35 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 55,05, kooperatif sayısında yüzde 96,55, gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 24,15 azalış oldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 935 yabancı ortak sermayeli şirketin 499’u Türk sermayeli, 60’ı İran ve 33’ü Suriye ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 92’si anonim, 843’ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 128’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 62’si gayrimenkul acenteleri, 44’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 91,48’ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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