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Ekonomi Kurulan şirket sayısı bir yılda yüzde 34 art
Ekonomi

Kurulan şirket sayısı bir yılda yüzde 34 art

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:22:00 -
Kurulan şirket sayısı bir yılda yüzde 34 art

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 ve kapanan şirket sayısı yüzde 31,4 azaldı. Temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 29,6 gerileyerek 9 bin 560’tan 6 bin 735’e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalarak 1226’dan 1032’ye indi. Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sını limitet şirketler, yüzde 13,7’sini anonim şirketler, yüzde 1,6’sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2’si İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 6’sı İzmir’de kuruldu. Temmuzda Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80’i anonim, 865’i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1003’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 370’i gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85’ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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