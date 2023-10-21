  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kurulan şirket sayısı arttı
Ekonomi

Kurulan şirket sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:23:00 -
Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye’de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 10 bin 978’e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503’ten 10 bin 978’e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı. Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23