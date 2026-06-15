İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Kurucu irade, Allah'tır; yerin ve göklerin yoktan var edicisidir. Öyleyse kurucu irade Allah'tır. Paşalar, partiler, yallah.

Özellikle şu dönemde, işte biz kurucu paşaların izindeyiz, kurucu partiyiz veya işte bizim tabii ki politikayla ilişkimiz olamaz. Sağ cenahtan da işte sultanlar, efendim krallar, şahlar, şeyhler devri değil, kurucu irade halkındır diye beyanlar var. Yeni anayasaya dönük, yeter artık, egemenlik halkındır diye.

Hâlbuki bu, halk halkındır diyelim ki bu da çok keyfiyetsiz bir şeydir. Yani bununla çok zaman kaybettik, biraz da bunlarla mı kaybedelim? Halkın evsafı nedir, çapı nedir? Madem halk çok çaplı, nasıl kandırıyorsunuz? Veya her şey halk adına; yasamayı halk adına birileri yapıyor. Yürütmeyi, hükümeti halk adına birileri yapıyor.

Yargıyı halk adına birileri yapıyor; niye halk yapmıyor o zaman? Yani halkın ağzına bir parmak bal, ondan sonra yetkiler başkalarının cebinde. Öyleyse yani halk da hikâye. Burada denmesi gereken, kurucu irade Allah'tır.

Ya bırakın bir benzerini yapmayı; yoktan var eden Allah'tan, semaları yaratan Allah'tan, oradaki yasaları işleten Allah'tan, arzı, araziyi, yeryüzünü yaratan Allah'tan, hiç yoktan, emsalsiz, bedi eden Allah'tan, oradaki yasaları ikame eden Allah'tan, bu ikisinde yaşayan bütün mahlûkatı, başta insanoğlunu son takvim üzere, son model yaratmışken; onun yasaları işleyen fizikî, biyolojik, sosyolojik, psikolojik yasalar bu çağda bile hâlâ tam anlaşılmamışken, şu beyin bile nasıl çalışır idrak edilmemişken, kime ne oluyor? Kime ne oluyor da kurucu irade oluyor? Hangi paşanın haddine, hangi partinin haddine, hangi bilimselliğin haddine? Allah dururken bu haksızlık değil mi? Bu cüret değil mi? Bu cahil cüreti değil mi?

İşte öyle olur. Eğer bu cüretle yürünürse, iş erbabına, Rabb'e, Allah'a teslim edilmezse; yegâne mutlak yönetici olarak, anayasa yapıcı olarak, hükümet edici olarak, yasa yapıcı şâri olarak ve hükmetme, yargılama mercii olarak Allah ve O'nun kitabı, O'nun Resulleri kabullenilmezse, seçilmezse; O'nun yerine yalan, yanlış, yaratmadan, yaşatmadan yönetmeye kalkan paydutlara, eşkıyalara, simsarlara, çapulculara eğer kendi hayatınızı, neslinizi, ülkenizi ve geleceğinizi teslim ederseniz, vay sizin hâlinize, vay bizim hâlimize. Kurucu irade, kayıtsız şartsız Allah'tır.

Bakın bize neler yutturdular. Hâlâ sağ cenahta bile, yok bu kurucu parti, devlet kurucusu parti, devlet kurucusu paşa, saygı. Bakın şu anda, dedim ya ben politika yapmıyorum.

Şu anda iktidardaki sağ partinin bile en büyük zaafı CHP'leşmesidir. CHP'leşmesi, paşacılaşması ve kurucu parti algısı olarak o tek parti dönemini kabullenmesi, içselleştirmesi ve onunla uzlaşıp barışık hâle gelmesi. Yoksa ekonomi, iktisat, şunlar bunlar, onlar hikâye.

Oraya gelmedik zaten, onlar asıl mesele değil. Orada başka ayaklar var, başka oyunlar var ama işin özü itikat, iman, inanç. Kurucu irade kim? Kurucu idare kim? Orada kimi seçtin, kimi kabullendin? Yani senin ilahın kim? Senin Rabbin kim? Ben Rabbim derken, bu ilk Kur'an'da da ilk sorudur.

Rabb ismi ünvanı Rabb'dir. Ve o tuğyana, Rab'be rağmen, tağutlaşan, otoriteleşen, Rab'leşen, ilahlaşan o yasakçı zorbaya, sultaya itaat etme; onu gördün mü diye hem ilk soru, hem ilk yasak, hem ilk emir, Alak Suresi'nde Allah'ın ilkeleri.

Ama gel gör ki ne ilkeler üzereyiz. Biz ne kadar yanıltılmışız. Bakın, eğer bu Allah'la kayıtlı, Allah'ın bu mutlak kurucu iradesine saygılı bir şeyse tamam.

Ona eyvallah; değilse dolayısıyla ya Allah diyoruz. Bakın şu anda ülke o hâle gelmiş ki uzun dönem Allah'ın ezanına müsamaha gösterilememiş. Ya bu ezan nedir? Allahu Ekber.

Allah büyüktür. La ilahe illallah. Yoktur ilah, ancak Allah.

Bundan doğal ne var? Bundan doğal ne var? Bu mülk kimin? Bu mülkü yoktan var eden kim? İçindekileri yaratan kim? Beni ben mi yarattım? Vallahi ben yaratmadım. Kendi kendiliğime mi? Hâşâ. Kendi kendiliğime olsa ben ilah olurum zaten.

İlahlığın en baş özelliği kıyam binefsihîdir. Kendi kendine olmasıdır. Kendi varlığının kendinden olmasıdır.

Bu Allah'ın vasfıdır. Bu doğaya, şuna buna verilemez. O dogmatik olur.

Hâl böyleyken bize ne oluyor? Rabbimize karşı bizi ne gururlandırıyor da şu kurucu, bu kurucu partiler, paşalar, şunlar, bunlar böyle insanlara yol yordam gösteriyor ve insanların saygı duyduğu bir değer hâline geliyor? Sağcısından solcusuna kadar. Bu ne hâl? Yani bu anlayış Allah katında asla kabul edilemez.

Bu insanlığa sığmaz. İslamlığa hiç sığmaz. Ezana itiraz; ezanda 11 defa Allah lafzı geçer ve onu Tanrı diye değiştirirler.

Tanrı, Allah değil; tanrı, ilah kavramıyla izah edilir. İlah kavramıyla. Allah'ı kavradılar.

O zaman ne oldu? Bakın ne oldu? Kurucu irade kimse, kurucu irade kimse, bir yerden sonra ulu olan o. Öyle mi? Yani Allah'ı sen oradan çıkar, yerine Tanrı koy; Tanrı, ondan sonra ululadığın kimse o olacak. Dolayısıyla ezanlar kimin adına okunmuş olacak? İşte bu ululananlar adına okunmuş olacak.

Çünkü Allah'ın ismi yok. Tanrı herhangi biri. Ne tuzaklar, gördünüz mü? Asıl tuzak o. Türkçe eleştirme falan değil.

Kardeşim, senin derdin Kur'an'ı anlamaksa, ecdat bunu zaten büyük oranda başarmış. Sen işi tersine sürdün.

Şimdi de kalkıp o anlaşılsın. Hadi oradan. Buradaki tuzak, büyük tuzak bu.

Aynı şeyi bugün ben gâvur demiyorum. İsrail'de ismi ben gavur olan, ben gâvurum diyen herif ezandan rahatsız oluyor. Aynen Türkiye'deki örnekleri gibi. İlahi ezandan rahatsız olan, ilahi erdı dünyayı terkedebilir.

Oradaki kurucu irade de Allah'tır ve İslam'dır. Kudüs-i Selam'dır, Süleyman Nebi'dir, İbrahim Nebi'dir, Muhammed Nebi'dir, Musa Nebi'dir.

Her birisinde kurucu irade Allah'tır ve İslam'dır. Orası da öyledir. Orada da bu kurucu iradeye karşı kalkışanlar, dikleşenler, darbe yapmaya kalkanlar; aynı zihniyetin uzantıları burada da kurucu paşa, kurucu parti, işte devlet kurucusu.

Dolayısıyla çekilin oradan. Kurucu geliyor havasında ve birçok sağcı cenah sözde bunu yani saygı duruşuna geçiyor. Bu anlayışın yıkılması lazım.

Bu anlayış İslam'a aykırıdır. Bu anlayış insanlığa aykırıdır. Bu anlayış hakka, hukuka aykırıdır.

Bu anlayış yaratılışa aykırıdır. Bu anlayış ahirete, geleceğe aykırıdır. Bu anlayış cahilane, ilkel, bağnaz, yobaz bir anlayıştır.

Kurucu irade Allah'tır. Öyleyse kurucu irade Allah; paşalar, partiler yallah diyebilmemiz lazım. La ilahe illallah demek budur; bunu diyebilmemiz lazım.

Bunu diyeceğiz ki bakın, bu sadece bizi değil, bizim imanımızı değil; ülkeyi en büyük kirden, pastan arındıracak. Bu zihniyetle Mevla bulunmaz.

Bu zihniyetle gelişilmez. Bu zihniyetle ahireti bırak, önünü göremezsin. Önünü göremezsin; göremiyoruz zaten.

Siyonizme uşak nesiller yetişiyor. Siyonizme itiraz etmeyen, satanizme itiraz etmeyen, kulluğa, köleliğe itiraz etmeyen, köleleştirilmiş zihniyetler yetişiyor. Buradan başkası beklenmez.

Onun için işin hakikati budur. Yalanı, yanlışı budur. Ve bize de bu yalana, yanlışa itiraz edip hak ve hakikati bayraklaştırmak düşer.

Ben burada söylüyorum; sizin de bunu şu cuma günü, Allah'ın zikrini, Allah'ın kurucu irade olduğu zikrini yaygınlaştırmanız lazım. Bu; paşalar üstü, padişahlar üstü, partiler üstü, çağlar üstü, ülkeler üstü, âlemşümul, zamanlar üstü bir hakikattir. La ilahe illallah da budur.

Öyleyse bunu yaygın bir şekilde gündem edeceğiz. Başta ülkemiz için. Bakın şu anda sıcak bir konu. İşte kurucu parti dedikleri, bakın şu anda nasıl tel tel dökülüyor.

Basit basit insani adaletten bile uzak, rüşvete kadar, efendim sapkınlıkların her biriine bulaşmış. Bu çağda bunu yapan, bu kadar iletişim çağında bunu yapan; yüz yıl önce, o kapalı toplumda iletişim yokken, medya yokken neler yaptıklarını siz düşünün.

Dünya gözüyle Allah'a karşı oluşturdukları bu küstahlık affedilir bir şey değildir.

Canımı alsın, malımı alsın ama imanımı almasın, geleceğimi, ahiretimi çalmasın. O zihniyet onu çalıyor. Yoksa belediyeleri soymak, hükümeti soymak onun yanında vız gelir tırıs gider.

Asıl geleceğimiz çalınıyor; ahiretimiz, cennetimiz çalınıyor ve bunların bunu yapacakları da belli. Dünya gözüyle de belli, ahiret gözüyle zaten belli. Ağababaları da Siyonistlerdir; küresel planlar diyoruz.

Ve kurucu irade Allah'tır. Allah yeri ve göğü bedi olarak etti, yoktan var etti ve içindekileri de. Daha neler, neler.

Öyleyse kurucu irade; hak adına, ehliyet adına, erbaplık adına Allah'tır. Paşalar, partiler yallah.