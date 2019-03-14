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Kurucu İlçe Başkanı Kara, güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Sultangazi 1.

14 Mart 2019 Perşembe 20:27
Kurucu İlçe Başkanı Kara, güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Sultangazi 1.Olağan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde seçime giren kurucu İlçe Başkanı Orhan Kara, güven tazeledi.


Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın kurucu Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ilçe kongreleri başladı. Yeniden Refah Partisi Sultangazi 1.Olağan ilçe kongresi yoğun katılım ile Hoca Ahmet Yesevi Kültür merkezinde yapıldı.


Yeniden Refah Partisi Sultangazi ilçe Başkanlığı 1.Olağan Kongresi için delegeler ve vatandaşlar Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezine adeta akın etti. Kongre Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kongre’nin Divan Başkanlığını Bedirhan Arslan, Divan Kâtipliğini Halil İbrahim Ece, Divan Üyeliğini Özcan Karakaya, yaptı.


Kongrede Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Orhan Kara yaptığı konuşmasında şunları söyledi:


“Milli görüşün ikinci şahlanış döneminde, Erbakan hocamızdan aldığımız bu sancağı, Yeniden Refah Patimizle, Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan liderliğinde zirveye taşıyacağız inşallah. Biz tarihin her safhasına ismini altın harflerle yazdırmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim davamız ilk insan Hz. Âdem (as) ile başlayıp kıyamet sabahına kadar sürecek kutlu bir davadır. Erbakan hocamızın da dediği gibi “Milli Görüş, Şehidi Şehit yapan manadır”. Bizim davamız yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurmaktır. İşte bu sebepten dolayı biz; Yeniden Refah Partisi diyoruz. Alternatif ve kurtuluş olmak için, ideallerini yeryüzüne hâkim kılmak için, yola çıkmış inançlı kadrolarla Bismillah dedik. Refah Partisinin 20 yıl sonra vücut bulduğu, Yeniden Refah Partisi olarak, Kavga, intikam, çatışma, hırs, kin ve hasetle yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan, tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak ve yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz. Biz; Bu ülkenin tarihiyiz, inancıyız. 82 milyon insanımızı kucaklıyoruz. Kutuplaştırmaya değil, birleştirmeye geliyoruz. Milletimiz tarafından yüzyıllardır özümsenmiş bulunan, millî görüş zihniyetini temel alacağız. Adil bir düzenin kurulması için çalışacağız. Hak ve Adaleti üstün tutacağız. Bütün insanlığa ve mahlûkata şefkatle muameleyi esas alacağız. Güçlü olanın Haklı sayıldığı değil, Haklı olanın güçlü olduğu bir dünyanın kurulması temel idealimiz olacaktır. Her türlü Zulmü ve haksızlığı önlemek, iyinin, güzelin, faydalının, adaletin, doğrunun hâkim olmasını temin etmek için çalışacağız. Öncelikle milletimize olmak üzere, tüm insanlığa Adalet, Refah, Huzur ve Barış, İnsan hakları, izzet ve onur sağlamak için çalışacağız. Milletimize karşı daima dürüst, güvenilir ve şeffaf olacağız. Ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini daima ön planda tutacağız. ’Millet iradesinin üzerinde hiçbir beşeri güç yoktur’ ilkesi ile hareket edeceğiz. Bütün insanlara din, dil, ırk ayrımı gözetmeden adil davranacağız. Problem üreten ve sadece eleştiren değil, uzlaşma hedefli, yapıcı bir siyaset izleyeceğiz. Hukuku üstün tutan bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan, Kuvvetler ayrımını ilkesini benimseyeceğiz. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması, yarınlara güvenle ve umutla bakabilmesi için gerekli her çalışmayı zamanında yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle biz kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor bu güzel günde Sultangazimizin bu en büyük salonunu hınca hınç dolduran ve Kongremize güzellik katan siz değerli Sultangazililere teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Kongrede Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ise yaptığı konuşmasında; " Her seçim kendilerine sırtlarını dayayacak bir konu buluyorlar. Bu seçimde dayanakları beka olmuş. Sanki ülkenin ilk kez beka sorunu bu aylarda oldu. Sen büyük devletsen hele hele böylesine jeopolitik bir konumuz varsa zaten beka sorununuz hep olacak. Sizin göreviniz bu beka sorununa karşı gerekli önlemleri almaktır" dedi.


Tek listeyle gidilen kongre sonucunda tüm delegelerin oylarını alan Yeniden Refah Parti Sultangazi Kurucu ilçe Başkanı Orhan Kara yeniden ilçe Başkanlığı görevine getirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:27
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