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Kuru soğanda ithalatın önü açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat’a kadar sıfırlandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:33
Kuru soğanda ithalatın önü açıldı

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat’a kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat’a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:33
  1. İthalat Rejimine Ek Karar
  2. 28 Şubat
  3. Cumhurbaşkanı Kararı
  4. Resmi Gazete
  5. Ticaret Bakanlığı

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