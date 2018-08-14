Kuru saçlara sahipseniz bir de bu maskeyi deneyin!
Doğal yöntemler ile kuru saçlara veda edebilirsiniz. 2 doğal malzeme ile siz de daha parlak saçlara kavuşabilirsiniz.14 Ağustos 2018 Salı 18:27
Doğal saç maskelerinden daha iyi bir sonuç almak için yapılması gereken en önemli şeylerden birisi maskeyi neyle yıkadığınız. Şampuanınızın doğal olmasına dikkat ettiğiniz sürece evde uygulayacağınız maskeler harika sonuçlar verecektir.
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı bal
Yarım fincan tam yağlı süt
Bal ile sütü iyice karıştırın ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika geçtikten sonra doğal bir şampuan yardımıyla ile saçınızı iyice yıkayın.
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