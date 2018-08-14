THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kuru saçlara sahipseniz bir de bu maskeyi deneyin!

Doğal yöntemler ile kuru saçlara veda edebilirsiniz. 2 doğal malzeme ile siz de daha parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

14 Ağustos 2018 Salı 18:27
Kuru saçlara sahipseniz bir de bu maskeyi deneyin!

Doğal saç maskelerinden daha iyi bir sonuç almak  için yapılması gereken en önemli şeylerden birisi maskeyi neyle yıkadığınız. Şampuanınızın doğal olmasına dikkat ettiğiniz sürece evde uygulayacağınız maskeler harika sonuçlar verecektir.

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı bal

Yarım fincan tam yağlı süt

Bal ile sütü iyice karıştırın ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika geçtikten sonra doğal bir şampuan yardımıyla ile saçınızı iyice yıkayın.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı F-35'lere dikti
    1. İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı..
    2. "Dövizini bozdurana hukuki destek..
    3. Sabotaj mı? Amonos Dağları'nda yangın!
    4. İbrahim Kalın'dan İtalya'ya taziye..
    5. Yakalanan Yunan askerler için flaş..
    6. Berat Albayrak: Türk Lirası daha da..
    7. Elazığ'da oyun oynarken ağzında..
    8. Diyanet’ten "Milli ürünleri tercih..
    9. Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi..
    10. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
    11. TBMM Başkanı Yıldırım ilk yurt dışı..
    12. Özkan Kılıç'ın acı günü
    13. Kayseri'de FETÖ sanığı vergi..
    14. İpekyolunda iki tır kafa kafaya..
    15. Batman Valiliğinden patlamayla ilgili..
    16. İngiltere'den Papaz Brunson açıklaması
    17. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı toplantısı
    18. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    19. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    20. Rusya'dan Türkiye için yeni hamle! Çin..
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?