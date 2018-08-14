Kuru saçlara sahipseniz bir de bu maskeyi deneyin!

Doğal saç maskelerinden daha iyi bir sonuç almak için yapılması gereken en önemli şeylerden birisi maskeyi neyle yıkadığınız. Şampuanınızın doğal olmasına dikkat ettiğiniz sürece evde uygulayacağınız maskeler harika sonuçlar verecektir.

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı bal

Yarım fincan tam yağlı süt

Bal ile sütü iyice karıştırın ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. 15 dakika geçtikten sonra doğal bir şampuan yardımıyla ile saçınızı iyice yıkayın.