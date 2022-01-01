Kuru patlıcan yemeği nasıl yapılır? Patlıcan yemeği tarifi

Kuru Patlıcan Yemeği Tarifi

Malzemeler

1 yemek tabağı dolusu kadar kuru patlıcan

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Sıcak su

Patlıcan yemeği nasıl yapılıyor?

İlk olarak kuru patlıcanları kaynar suya koyup, yumuşayana kadar haşlayın. Yumuşayan patlıcanları süzün. Sıvı yağda, küp küp doğranan soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Ardından salçayı ilave edin. Salça kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları, tuzu ve biberini ekleyip, salçada bir kez çevirin. Yarısından biraz üzerini çıkacak kadar sıcak suyunu ekleyin ve pişirin. Yoğurt ile servis edin.

Patlıcan sapı suyunun faydaları

C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar. Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar. İnsülin direncini dengeler.