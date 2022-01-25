Eğer öksürükle beraber boğazda balgam (tıpta mukus olarak da bilinir) bulunmuyorsa, buna kuru öksürük denir. Tozlu, havasız ortamlarda bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak da kuru öksürüğü tetikleyebilir.

Kuru öksürüğü Kovid-19 ve İnfluenza’dan nasıl ayırt edebiliriz?

Kuru öksürükte balgam bulunmazken bazen de göğüste hırıltı, geniz akıntısı gibi belirtiler vardır. Kuru öksürüğün kişilere bu dönemde sadece Kovid-19’u anımsattığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, astım, otipik pnömoni akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının yanında reflü, bahar nezlesi, alerji bu dönemlerde görülebilen nezleler, geniz akıntısı ve sinüzitin bazı tansiyon ilaçlarına bağlı olabileceğini vurguladı.

Bu yüzden kuru öksürük şikayetleriyle uzun süre beklemeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Dr. Kadıoğlu, mevcut şikayet ve bulgulara göre öksürüğün ayrıcı tanısının yapılması gerektiğini belirtti. Tanıya göre tedavi edilip takip edilmelidir. Ardından duruma göre tedavi uygulanmalıdır” açıklamasını yaptı. Ayrıca üç haftadan fazla devam eden öksürük varsa kronikleşeceği için zor ve uzun tedavi gerekebileceğini söyledi.

Sürekli balgam çıkarmak hangi hastalığın belirtisidir?

Uzun süre tedavi edilmezse kronikleşebilir

Hastalara öncelikle koronavirüsün ve gribin yaygın olduğu ve soğuk algınlığı ile karıştırıldığı bu dönemde hem koronavirüs hem influenza için aynı anda test yapılması gerektiğini belirten Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, “Bu sayede hem Kovid hem de influenza olma durumuna bakılır. Tabii bunların hepsi doktorlar tarafından sorgulanıp ayırt ediliyor. Ona göre tedavi uygulanıyor” dedi.

Kuru öksürüğü olan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu önemsemediğini de belirten Dr. Kadıoğlu, uzun süre tedavi edilmezse kronikleştiğini söyledi.

Bu yüzden hastaların bir haftadan fazla beklememesi gerektiğine değinen Dr. Kadıoğlu, “Bazen 6-7 ay boyunca öksürüp tedavi olmayan hastalarla karşılaşıyoruz. Ancak böyle durumlarda hastalık tedavi süreci zorlaşır” şeklinde konuştu.

Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir.

İnfluenza nedir?

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır.