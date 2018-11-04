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Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Kuru öksürük kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir problemdir. Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

04 Kasım 2018 Pazar 19:55
Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Ciğerlerin harap olmasına neden olan bu durum ciddiye alınmalı ve öncelikle bir hekime görünülmelidir. Ancak, doğal ve basit ev tedavileri de bu rahatsızlığınızı hafifletebilir, hatta geçirebilir. Bu makalemizde, boğazdaki gıcıklanma ve kuru öksürüğü, tabiri caiz ise öksürük krizini geçirecek tedavilerden bahsetmek istiyoruz. Size sunduğumuz bu tedavilerden herhangi birini uygulayarak sıkıntınıza son verebilirsiniz.

GICIK İÇİN

* 2 tane küp şekeri ağzınıza koyun ve emin. Kısa sürede gıcığınızın geçmesine yardımcı olacaktır.

* Bir miktar kekik çayını balla tatlandırınız ve sıcak sıcak içiniz. Ballı kekik çayı boğanızı yumuşatarak gıcığın kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.

* Elma sirkesi ile gargara yaparak gıcıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KURU ÖKSÜRÜK İÇİN

* Bir adet turbu rendeleyip suyunu sıkın. Turp suyu ile hakiki balı karıştırın ve bunu için. Bir süre sonra kuru öksürüğünüzün kesilmesini sağlayacaktır.

* Sıcak suyun içerisine birer çay kaşığı toz tarçın ve karabiber katıp demleyin. Bunu içmeniz durumunda kuru öksürüğünüz kesilecektir.

* Sıcak su içerisine ince kıyılmış bir çay kaşığı dağ şebboyu katıp demleyin. Bu çay kuru öksürüğe çok iyi gelmektedir.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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