Kuru kayısının ihracat değeri arttı

Yükselişte Malatya’da Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nun kurulması ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürüne müdahale alımı yapması etkili oldu. Ayrıca 7 bin 357 tonu şubat ayında olmak üzere Malatya’dan yılın ilk iki ayında yapılan 14 bin 80 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 47 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 17 bin 88 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 45 milyon 512 bin dolar girdi sağlanmıştı. Bu yılın ilk iki ayındaki kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, gelir ise yaklaşık 4 milyon dolar arttı.