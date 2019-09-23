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Kuru incirde Çin bereketi

Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin’e yapılan kuru incir ihracatındaki düzenli artış dikkat çekti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
Kuru incirde Çin bereketi

Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin’e yapılan ihracatta rekora koşuyor. İhracatçıların uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Çin pazarında ise kuru incir ihracatındaki düzenli artış dikkat çekti. 2017/2018 sezonunda Çin’e 2 milyon 439 bin dolarlık kuru incir dış satımı yapılırken, ihracat rakamı bu yıl yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, aralık ayında Çin’e yönelik ticaret heyeti oluşturduklarını ifade etti. Bu ülkede sadece incirde değil bütün kuru meyve ürünleriyle ilgili tanıtım faaliyetleri yaptıklarına işaret eden Celep, “Son 15 yıldır Çin’de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştık. Bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
  1. Kuru meyve
  2. Çin
  3. kuru incir ihracatı
  4. kuru incir
  5. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep

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