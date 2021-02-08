Kuru incir üreticileri 2021’den umutlu

Üreticiler ve ihracatçılar, her platformda “Pandemi döneminde ürün talebi önemli oranda arttı. Kurda görülen gelgitlere rağmen satışlarımız iyiydi. Bu senenin ise daha verimli geçeceğine inanıyoruz” diyorlar. Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) derlenen verilere göre 2019’da 64 bin 708 ton, 2020’de ise 68 bin 260 ton kuru incir ihraç edildi. İhracattan 2019’da 235 milyon 868 bin dolar, geçen sene ise 237 milyon dolar gelir elde edildi. İhracatta 35 milyon 244 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 34 milyon 574 bin dolarla Fransa, 34 milyon 156 bin dolarla Almanya izledi.