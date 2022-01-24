Kuru fasulyeyi düzenli olarak tüketirseniz...
Kış aylarında kuru fasulye tüketilmesi konusunda uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. Kuru fasulye, özellikle hafıza güçlendirip kabızlığa iyi geliyor. İşte kuru fasulyenin faydaları...
Kuru fasulye kış aylarında herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir yemektir. Peki, kuru fasulye neye iyi gelir? Kuru fasulyenin faydası ne? Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı olan kuru fasulye, aynı zamanda kabızlığı engeller ve hafızayı güçlendirir. İşte kuru fasulyenin faydaları...
Kış yemeği denilince akla ilk gelenlerden biri de kuru fasulyedir. Sofralardan eksik olmayan kuru fasulyenin faydalarını bir araya getirdik. İşte sofradaki bereketli yemeğin bilinmeyen sırları...
Faydaları
Şeker hastaları için uygun bir yemektir
Önemli bir protein kaynağıdır. Et tüketmeyenler için harika bir seçenektir. Hafızayı güçlendirir
Böbreklere şifa olan kuru fasulye taş düşmesini kolaylaştırır, aynı zamanda kabızlığı önler
Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur
Mideye faydalıdır ve kan şekerini düzenler
Cildi yeniler ve nemlendirir