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Sağlık Kuru fasulyeyi düzenli olarak tüketirseniz...
Sağlık

Kuru fasulyeyi düzenli olarak tüketirseniz...

Kış aylarında kuru fasulye tüketilmesi konusunda uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. Kuru fasulye, özellikle hafıza güçlendirip kabızlığa iyi geliyor. İşte kuru fasulyenin faydaları...

Yeniakit Publisher
2022-01-24 15:01:00 -
Kuru fasulyeyi düzenli olarak tüketirseniz...

Kuru fasulye kış aylarında herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir yemektir. Peki, kuru fasulye neye iyi gelir? Kuru fasulyenin faydası ne? Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı olan kuru fasulye, aynı zamanda kabızlığı engeller ve hafızayı güçlendirir. İşte kuru fasulyenin faydaları...

Kış yemeği denilince akla ilk gelenlerden biri de kuru fasulyedir. Sofralardan eksik olmayan kuru fasulyenin faydalarını bir araya getirdik. İşte sofradaki bereketli yemeğin bilinmeyen sırları...

Faydaları

Şeker hastaları için uygun bir yemektir

Önemli bir protein kaynağıdır. Et tüketmeyenler için harika bir seçenektir. Hafızayı güçlendirir

Böbreklere şifa olan kuru fasulye taş düşmesini kolaylaştırır, aynı zamanda kabızlığı önler

Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur

Mideye faydalıdır ve kan şekerini düzenler

Cildi yeniler ve nemlendirir

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