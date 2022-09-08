Kuru dut suyunun şaşırtıcı faydaları: Yoğurt ve kuru dutu karıştırın veya kuru dutu kaynatıp için

Hem lezzetli hem de tam bir sağlık deposu olan dut, günde bir avuç tüketildiğinde günlük demir ihtiyacının yüzde 30’unu, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20’sini karşılıyor. Demir içeriği diğer meyvelere oranla oldukça yüksek olan dutun faydaları saymakla bitmiyor. Kışın yaş olarak tüketilemeyen dutu, kurutulmuş olarak tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. Kırmızı dut kurusunun faydaları neler, Kuru dut suyu nasıl yapılır?

Beyaz Dut Kurusu Kürü

Beyaz Dut Kurusu Kürü Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı su

1 tepeleme yemek kaşığı dut kurusu

Beyaz Dut Kurusu Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Vücuttaki iltihabı kurutucu özellikte bir kürdür. (üveit ve iltihaplanmaya bağlı kistlerde kullanılabilir.Şeker hastaları için uygun değil. )

Suyu kaynatıp dut kurusunu içine atın ve 6 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Ilıyana kadar bekleyip süzün.

Yarısını sabah kahvaltısından yarım saat önce yarısına da akşam yemeğinden yarım saat önce için. (içince yarım saat bir şey yemeyin)

Her gün taze hazırlayın, 21 gün devam edin.

Kuru dut suyu faydaları

Antioksidan Deposu

Dutun sadece meyvesi değil sapı ve yaprağıda antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar mikropların rahatça dolaşmasının önüne geçer. Ayrıca dut meyvesinin içinde Resveratrol antioksidanı var ve bu antioksidan uzun yıllar yaşamayı ve yaşlanmayı geçiktiriyor.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor

Vücudumuzda bulunan beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli savaşırlar.Bu beyaz kan hücrelerinin ölmesinde en önemli faktör duttur ve içinde iyileştirmeye yardımcı olan alkoidler bulunur. Bu sayede hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere Karşı Kalkandır

Kuru dut çin tıbbında da kansere karşı sağlıklı bir besin olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların doğru sonuçlandığı görülmüştür. Sağlıklı bir yaşam için ise her gün bir avuç kuru dut tüketmelisiniz.

Kan Şekerini Dengeler

İçinde bulunan DNJ maddesi kan şekerini koruyor.Yapılan araştırmalar sonucu kan şekerini ise dengeliyor. Ayrıca diyabet hastalarının porsiyonuna dikkat ederek tüketmesi gerekir.

Bağırsakları Çalıştırır

Kuru dut lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kalp sağlığını düzenliyor ve kolesterolü dengede tutuyor.

Tatlı Krizleri İçin En Sıhhatli Çözüm

Tatlı krizleriniz başladığı zaman yağsız yoğurt ve kuru dutu karıştırın. Tatlı kriziniz kesilecektir. İstediğinizde sabahları kahvaltı yaparken yada öğlen yemeğinde veya diyet yaparken de tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

Dut kurusu kaynatıp içmek

İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer. Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor.

Dut Kurusu Zararları

Kan şekerini düşürebilir. Bu yüzden dut kurusu tüketiminde dikkat edilmelidir. Fazla tüketildiğinde bulanık görmeye, baş ağrısına, aşırı terlemeye ve baş dönmesine sebebiyet verebilir. Gün içerisinde dut kurusu tüketmek isteyen kişiler 1 avuçtan fazla tüketmemeye özen göstermelidir.

Dut kurusu çayı nasıl yapılır?

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.

Beyaz dut kurusu çayının faydaları

Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer. Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor. Toksinleri vücutta atma konusunda faydalı olan dut kurusu, böbrek ve karaciğerlerin temizlenmesine olanak tanıyor.

Kuru Dutun Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuru dutun faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından devamlı ele alınmaktadır. Özellikle Saraçoğlu kuru dutun iltihap giderici özelliği vurgulamaktadır. Ayrıca kalp ve damar sistemini koruduğu için düzenli olarak tüketilmesinin faydalı olduğunu da belirtir.

Kuru Dut Egzamaya İyi Gelir Mi?

Kuru dut egzamaya iyi gelir mi diye merak edenler buraya. Kuru dut egzama için birebirdir. Egzamanın önlenmesi için kuru dut iltihap giderici özelliğinden dolayı çok fazla tercih edilmektedir.

Kuru Dut Tüketmek Ne İşe Yarar?

Yaz aylarında oluşan taze dutun kurutulmasıyla elde edilen kuru dut, vücuttaki bütün organlara fayda sağlayan önemli bir besindir.

Kuru Dut Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Kuru dutun muhteviyatı zengin olduğundan ve şeker oranı da yüksek olduğu için kilo kontrolünün de sağlanması için günde 1 avuç tüketilmesi tavsiye edilir.