Kuru cilt tipine sahip olanların işini kolaylaştıran birbirinden önemli 5 yağ

Kuru cilt tipine sahip olanlar genellikle yaz-kış ciltleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşar. Kimi zaman pul pul dökülen cilt kimi zaman da bolca kaşınır. Peki, doğru yöntemler kullanıldığı taktirde kuru ciltlerle başa çıkmak kolaylaşır mı?

İşte, kuru cilde sahip olanların yaşantısını kolaylaştıran 5 bitkisel yağ:

Zeytinyağı

Zeytinyağı her derde deva bir üründür. Dinimizin kullanmamıza tavsiye ettiği zeytinyağını hem yemeklerimizde hem de kişisel bakımımızda tercih edebiliriz. Halis zeytinyağı ile cildinize masaj yaptığınızda kuru cilt sorunundan hızlıca kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Kuşburnu yağı

Kış mevsiminin olmazsa olmaz çaylarından kuşburnu C vitamini yönünden son derece zengindir. Antioksidan deposu olan kuşburnu cildin nemlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kuşburnu yağı cildin kırışıklıklara karşı meydan okumasına yardımcı olur.

Avokado yağı

Ülkemizde son yıllarda çokça tüketilmeye başlanan avokadonun yağı da son derece faydalıdır. İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde avokado yağı cildin hızlıca nemlenmesine yardımcı olur.

Jojoba yağı

Jojoba yağı gözeneklerin tıkanmadan cildin nemlenmesine yardımcı olur. Ayrıca jojoba yağını zeytinyağı ve tatlı badem yağı ile karıştırıp hamilelik döneminde karın, basen ve kasık bölgenize uygularsanız gebelik çatlaklarını büyük ölçüde önlemiş olursunuz.

Hindistan cevizi yağı

Yaşlanma karşıtı özellikler taşıyan hindistan cevizi yağı düzenli kullanıldığında cildin nemlenmesine yardımcı olur.