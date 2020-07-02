Kuru bahane edip vitrine yüzde 30 zamlı koydu

iPad modellerinde de fiyat ayarlaması yapan şirketin mağazasındaki ürünleri inceleyenler bin düşünüp bir kez karar verme noktasına geldi. Üç ay önce bilgisi verilen yeni 11 inç iPad Pro’nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 liradan 6 bin 699 liraya yükseldi. Aynı şekilde üç ay önce 500 lira zamlanan 3. nesil iPad Air’in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL’den 4 bin 199 liraya yükseldi. Benzer şekilde iPad mini’nin fiyatı 3 bin 199 liradan 3 bin 399 liraya, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 liradan 2 bin 799 liraya yükseldi. Yeni MacBook Air da zamla birlikte 8 bin 699 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.