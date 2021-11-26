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Siyaset Kurtulmuş'tan muhalefete sokak uyarısı
Siyaset

Kurtulmuş'tan muhalefete sokak uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, canlı yayında muhalefete sokak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:04:00 - 2021-11-26 00:13:12

Haber Global'deki canlı yayında muhalefeti meydanlara çıkma kararından dolayı alkışladığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vatandaşların karşısına çıkacak muhalefete Diyarbakır ve Ankara'da yaşananları hatırlatarak uyarılarda bulundu.

50+1 tartışması

50+1 tartışmasına değinen Numan Kurtulmuş şunları söyledi: Şu anda gündemimizde 50+1 meselesi yoktur. Ama kural bir kere konuldu, sonuna kadar devam edecektir denmez. Ben kuralı söylüyorum. Millet gerek duyarsa bunu değiştirir.

Kılıçdaroğlu'nun miting kararı

"Muhalefetin mitinglere başlayacak olmasına açıkçası sevindim" diyen Kurtulmuş, " Kusura bakmasınlar biz yıllardır Cumhurbaşkanımız her hafta bir yerlerde açılış yapıyor, miting yapıyor. Her birimiz bir yerdeyiz. Seçim çalışmasına çoktan başladık. Ama seçim 2023'ün Haziran ayında yapılacaktır. Biz sadece seçimden seçime milletin önüne giden bir siyasi hareket değiliz." dedi.

Muhalefetin bugün yaşananları kendisine bir fırsat olarak bilip bunun üzerinden sokakları karıştıracak bir takım işlerin içine girmemesi uyarısında bulunan Kurtulmuş "Türkiye çok yakın geçmişte, İstanbul'un altını üstüne getiren, Ankara'nın altını üstüne getiren radikal unsurlarla Türkiye'yi nerede ise bir iç çatışmanın içine sokmak isteyen karanlık odakların neler yaptığını çok iyi hatırlıyor" dedi. Kurtulmuş, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a yönelik yaklaşımlarına değinirken Diyarbakır olaylarını hatırlattı ve Selahattin Demirtaş'ın bu olaylardaki rolüne dikkat çekti.

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