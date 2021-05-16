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Siyaset Kurtulmuş'tan flaş açıklama: İsrail'e fiili bir müdahale olacak!
Siyaset

Kurtulmuş'tan flaş açıklama: İsrail'e fiili bir müdahale olacak!

"İsrail fırsat bu fırsat olarak bakıyor. Süleyman Tapınağı'nı kurmak istiyorlar. İslam dünyasının amiral gemisi olarak bunu engelleyeceğiz." diyen Kurtulmuş, "Önce diplomasi. İsrail'in fiilen durdurulmasının dışında bir yol kalmadı. Tüm uluslararası organizasyonlar harekete geçmeli. Bölgede bir barış gücü kurulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an bir diplomasi atağı içinde. İnşallah ileride de bir fiili müdahale olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:15:00 -
Kurtulmuş'tan flaş açıklama: İsrail'e fiili bir müdahale olacak!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında İsrail'e yönelik fiili bir müdahale olacağını açıkladı.

Kurtulmuş şu ifadelerde bulundu:

Siyonist rejimin gücü İsrail topraklarındaki 7-8 milyon kişi değildir. Dünya genelinde çok sayıda bölgeye hakimler. Uluslararası kuruluşlara hakimler. Filistinli Müslümanları insanlık dışı barbar bir şekilde öldürüyorlar. Batı medyası bu durumu Yahudiler-Filistinliler çatışması olarak görüyor. Yazıklar olsun. BM nerede? AB nerede? Kimseden ses çıkmıyor. Dünya kör ve sağır bir şekilde gelişmeleri izliyor.

İslam dünyasının amiral gemisi olarak engelleyeceğiz

İsrail fırsat bu fırsat olarak bakıyor. Süleyman Tapınağı'nı kurmak istiyorlar. İslam dünyasının amiral gemisi olarak bunu engelleyeceğiz. Allahın izniyle siyonizme karşı mücadele edeceğiz. İsrail hangi hayali kurarsa kursun, Türkiye tarihsel rolünü oynamaya devam edecek.

İsrail'in fiilen durdurulmasının dışında bir yol kalmadı

Önce diplomasi. İsrail'in fiilen durdurulmasının dışında bir yol kalmadı. Tüm uluslararası organizasyonlar harekete geçmeli. Bölgede bir barış gücü kurulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an bir diplomasi atağı içinde. İnşallah ileride de bir fiili müdahale olacaktır.

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Yorumlar

Ferit

İsrail terör devletine bir fiili müdahale olmadığı sürece bu zülüm bitmeyecek.
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Ufuk

He he bizde yedik
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