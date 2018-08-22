Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama: Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi diz çöktürmek istediler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Numan Kurtulmuş, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın Müslümanlara huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıktıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde daha zor, daha çetrefilli yollarla karşılaşacağımızı hepimiz biliyoruz. Hemen seçimden sonra, 'nasılsa Tayyip Erdoğan seçildi' diyerek, birileri işi oluruna bırakmadı, bırakmak istemedi. Önce ekonomide birtakım operasyonlar yapmaya gayret ettiler. Maalesef bir gece içerisinde karanlık çetelerini devreye sokarak, dolar üzerinden, kur üzerinden bir operasyonla Türkiye'yi geriletmek, Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi diz çöktürmek, teslim almak istediler. Ama avuçlarını yalarlar, bunu başaramayacaklar, başaramayacaklarını da çok kısa süre içerisinde gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin desteğiyle zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bundan sonra yine onlar işlerini yapacak, biz de işlerimizi yapacağız. Bizim işimiz, bu ülkenin birliğini, dirliğini savunmaktır, bu ülkede kardeşlik tohumlarını daha fazla ekmektir, güçlü Türkiye'yi güçlü bir şekilde savunmaktır, cesaretle, kararlılıkla ve aklıselimle Türkiye düşmanlarının üstüne gitmek, asla onlardan korkmamak, asla onlardan çekinmemektir. Bizim işimiz her gün milletin desteğini biraz daha arttırmak, milletle beraber bu büyük yolculuğu sonuna kadar başarıyla sürdürmektir. Milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz, hiçbir şekilde bu süreçlerde en ufak bir telaşa kapılmadan, Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vermeyi sürdürdüler. Bundan sonra cümle aleme, Türkiye'ye düşman ve diz çöktürmek isteyen bütün bu çevrelere karşı parti olarak, millet olarak cevap vereceğimiz yeni bir dönem önümüzde var. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti camiası olarak, çok güçlü bir şekilde hazırlanarak İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de cevabımızı hazırlayacağız. AK Parti'nin yerel yönetimlerde çok daha fazla güç kazandığı bir yerel seçimi hep beraber yeniden kazanacağız."

- "Bu sene Allah'a şükür boğazda o kan gölü olmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, belediye olarak kurban kesim işini bir şekilde çözeceklerini ifade ederek, "Bu sene Allah'a şükür boğazda o kan gölü olmadı. Önümüzdeki yıllarda da İstanbul'un belirli bölgelerine gerçekten modern bir şekilde kurban kesimi yapılabilecek güzel yerler kurup inşallah kurban kesimlerini en güzel şekilde yaparız diyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, görevimiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise partililerin bayramını kutlayarak, bayramın tüm Müslümanlara huzur ve mutluluk getirmesi duasında bulundu.

Bayramlaşma programına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.