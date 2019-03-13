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Kurtulmuş: "Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:56
Kurtulmuş: "Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ülkenin dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunması zaruri" dedi.


Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Boyabat Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Şefik Çakıcı’dan ilçe hakkında bilgiler aldı.


Kurtulmuş daha sonra belediye tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi’nin açılışına katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "İnsansız hava araçları için kapıda bekleyen bir Türkiye isterler. Şimdi biz kendi insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Allah’a çok şükürler olsun yaptık. Teröre karşı başarılı olmamızın ana sebeplerinden birisi budur. Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. İçerisinde bulunduğumuz çevre Türkiye topraklarının dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunmasını zaruri kılıyor. ABD’ye diyoruz ’bize Patriot verin’, ’vermem.’ Neden olmaz, ’Siz PKK ve YPG ile savaşıyorsunuz’ aslında dilinin altındaki bakla bu. ’Sen onlarla savaştığın için ben sana vermem. Ben bunu Ruslardan alacağım.’ Alamazsın. Yok böyle bir şey” ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş açıklamalarına şöyle devam etti:


"İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Nasıl ki her darbede ’höt’ deyip kaçacak bir siyasi irade yok ise herhangi bir ambargo tehdidinden korkup, tırsacak bir siyasi kadro da yok. Biz ABD ile de Rusya ile de eşit olarak konuşuruz. Sen ABD isen ben Türkiye’yim, sen Rusya isen ben Türkiye’yim. Dostluk, ittifaklar başımız üstüne. Kimseyle kavga etmez, kimseyle sorun çıkarmayız. Ancak sorun çıkaranlar da sorun çıkaracaklar diye tehditlerinden yılmayız."


Türkiye’nin asla bir daha IMF’nin karşısına gitmeyeceğini aktaran Kurtulmuş, "Bu millet, nasıl antidemokratik yollarla, meydanlarda, sokaklarda Tayyip Erdoğan’ın önünün kesilmesine müsaade etmediyse, Erdoğan karşıtı ittifakların sandıklarda da başarılı olmasına müsaade etmeyecek. Yani oylarıyla, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıklardan açık ara önde çıkararak, Türkiye’nin önünü açacaktır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından kültür merkezinin açılışını gerçekleştiren Kurtulmuş, burada incelemelerde bulunarak bowling oynadı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:56
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