Kurtulmuş: Kaşıkçı'yı öldürme talimatını kim verdi?

Bir dizi toplantıya katılmak için Mersin’e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluştu. Kurtulmuş’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Kurtulmuş, yerel seçimlerle ilgili beklentilerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cemal Kaşıkçı’nın dünya çapında bir gazeteci olduğunu kaydederek, “Cemal Kaşıkçı İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna girip, bir daha çıkamamıştır. Dünyanın gözü önünde böyle korkunç, böyle ürkütücü, böyle vahşi bir cinayetin işlenmiş olması gerçekten sözün bittiği yerdir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ortadaki soruların mutlak suretle cevaplandırılması gerekiyor. Bu soruların muhatabı da Suudi Arabistan yönetimidir. Bir konsoloslukta ‘efendim maksatlarını aştı, elimizden kaçtı’ diye öldürülmüş diye bir mazeret üretmenin mümkün olmadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Sorumlular kimse, bu olayın arkasındaki failler ve bu emri verenler kimlerse bunların mutlaka ortaya çıkarılması, soruşturmanın hiçbir kısmının örtülmeden, bütün detaylarıyla dünya kamuoyuyla paylaşılması Türkiye’nin en önemli isteği ve sorumluluğudur. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Bu olaya karıştığı artık delilleriyle sabit olan 18 kişinin, bunların hepsi Suudi Arabistan’a geri döndüler. Bunların suç yeri İstanbul olduğuna göre, buraya getirilerek burada yargılanması uluslararası kamuoyunu rahatlatmak açısından da önemlidir. Aksi takdirde bu olayın birkaç kişinin üstüne atılarak örtüleceği ya da olayla ilgili esas faillerin ortaya çıkarılmayacağı gibi bir endişe şimdiden dünya kamuoyunda oluşmaya başlamıştır" diye konuştu.

'ÖLDÜRME TALİMATINI KİM VERDİ?'

Bu olayla ilgili sorumluların hepsinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir kimsenin üstünü örtmeden, talimatı kim verdi, bu işin içinde kimler yer aldı, bu cinayeti kimler işlediyse bunların hepsinin ortaya çıkarılması için Türkiye elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu konudaki somut delilleri de Türkiye uluslararası kamuoyuyla paylaşıyor. Ayrıca bundan sonraki gelişmeleri de dünya kamuoyu yakından takip edecektir. Bu dünyayı yeniden o soğuk savaş döneminde olduğu gibi cinayetlerin işlendiği günlere dönmek herkesi rahatsız eder. O yüzden bu cinayetin tekil bir cinayet olmaktan çok daha öte anlamları olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlamda bütünüyle soruşturma sonucunda her şey ortaya çıkacaktır. Eğer Suudi Arabistan yönetimi de soruşturmanın bütünüyle incelenmesi ve sonuçların ortaya çıkması, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şeffaf bir işbirliğine hazır olmazsa şimdiden Suudi Arabistan yönetimi yalnızlaşmaya başladığı bu süreçte giderek daha fazla yalnızlaşacaktır. Burada dünya vicdanı ciddi bir şekilde yaralanmıştır ve bu emri kim verdi sorusunu dünyadaki herkes sormaktadır. Türkiye olarak ilgili bütün taraflarla işbirliğine hazırız. Şu anda devam eden bir soruşturma sürüyor. Her gün yeni bir bilgi ve bulguya ulaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın sorduğu bütün soruları tekrar sormak istemiyorum ama bu soruların içerisinde herhalde en çok dikkati çeken ‘bu talimatı kim verdi.’ Bu talimatı verenlerin de ortaya konulması lazım."