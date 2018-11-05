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Kurtulmuş: Eğer çıkmazlarsa müdahale edeceğiz!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'yi Suriyelilerin yönetmesini istediğini belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:20
Kurtulmuş: Eğer çıkmazlarsa müdahale edeceğiz!

NevşehirHacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesini istediklerini ifade ederken, Menbiç'ten gelebilecek herhangi bir terör tehdidine de Türkiye'nin asla seyirci kalmayacağını söyledi. 

Kurtulmuş, ''Türkiye hemen kendi güneyindeki gelişmeleri yakinen takip edebilecek bir durumdadır. Sevgili gençler, ABD'liler, Ruslar, İngilizler şunlar bunlar Suriye’de şunun ya da bunun iktidar olmasını isteyebilirler. Türkiye'nin böyle bir derdi yoktur. Biz Suriye'nin kimin yöneteceğini değil Suriye'de demokratik bir süreç ortaya çıkartılarak Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesini istiyoruz. Onun için de Suriye halkının arasına fitne sokacak bütün unsurları takip ediyor ve tüm unsurların karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Menbiç'te eğer terör örgütü çıkmazsa Türkiye açık bir şekilde oraya da müdahale edeceğini açık bir şekilde söylüyor inşallah bu müdahaleye gerek kalmaz ama Türkiye'ye oradan terör tehdidi gelirse de buna seyirci kalmayacaktır'' dedi. 

NEVÜ'de düzenlenen program öğretim görevlilerine cübbe giydirilmesinin ardından sona erdi. 

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:20
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