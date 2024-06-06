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Gündem Kurtulmuş, Aliyev tarafından kabul edildi
Gündem

Kurtulmuş, Aliyev tarafından kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 12:24:00 -
Kurtulmuş, Aliyev tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurtulmuş ile beraberindeki Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tenzile Narbayeva, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Marta Matraini'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'deki temasları kapsamında TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak.

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