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“Kürtler Cumhur’a oy vermeyecek” iddiası yalan

Diyarbakır Kültür Platformu Sözcüsü Abdülkadir Arslanoğlu, MHP ile kurulan ittifaktan dolayı seçmenlerin Ak Parti'ye sırtını döneceği iddiasının yalan olduğunu ve bu asılsız söylemein bölge de HDP tarafından yayılmaya çalışıldığını söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:14
“Kürtler Cumhur’a oy vermeyecek” iddiası yalan

AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen, Büyük Birlik Partisi’nin de desteğini alan Cumhur İttifakı’nın rüzgârın yönünü belirlediği seçim sürecinde, bu tarihi güç birliğinin Güneydoğu’daki yansımalarını Diyarbakır Kültür Platformu Sözcüsü Abdülkadir Arslanoğlu’ndan dinledik. Bölgenin önemli sîmaları arasında yer alan Arslanoğlu, MHP ile birlikteliğinden dolayı Kürt seçmenin AK Parti’ye sırtını döneceği iddiasının koca bir yalandan ibaret olduğunu ve bu asılsız söylemin HDP tarafından yayılmaya çalışıldığını söyledi.

HENDEKÇİLERİN MASKESİ DÜŞTÜ

Sur olayları sonrasında ve kayyım sürecinde HDP’nin büyük darbe aldığını belirten Arslanoğlu, şunları dile getirdi: “HDP çok büyük bir dezenformasyon yapıyor. Bunlardan birisi de MHP ittifakı ile AK Parti’nin Kürtlerin varlığını görmezlikten geldiği veya Kürtleri yok saydığı yönünde. Bu iddianın külliyen yalan olduğunun bilinmesi lazım. Diyarbakır’da yaşayan mü’min, muvahhid, alnı secdeli vatan evlatları AK Parti’nin MHP ile yaptığı ittifakı yürekten desteklemişlerdir. Çünkü bunun ülkenin menfaatine yapılan ittifak olduğunun farkındadırlar.”

AKSİNE MHP İLE BUZLAR ERİYECEK

Arslanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı’nın AK Parti’ye oy kaybettireceği söylem asılsızdır, yalandır, tutarsızdır, ayakları yere basmayan bir cümledir. Akıl ve izan sahibi Güneydoğulular bunu çok güzel buldular, takdirle karşıladılar.  Aksine PKK’nın yıllarca yaptığı fena işlerden biri de MHP ile Güneydoğu insanının arasını açmaktı. İttifak, Güneydoğu halkı ile MHP arasında geçmişten kaynaklanan oluşan o soğukluğu da ortadan kaldıracaktır.”

HDP’DEN HAYIR BEKLENMEZ

Abdülkadir Arslanoğlu, HDP’nin içine düştüğü durumu şöyle değerlendirdi: “Sırtlarını PKK’ya ve uzantısı olan öteki örgütlere dayayan partiden hayır beklemek abesle iştigaldir. Ülkemize çok büyük zararlar vermiş olan bu parti deşifre oldu, halk bunların ne mal olduğunu gördü. Özellikle Sur olaylarından sonra Güneydoğu’nun genelinde ve hassaten HDP kan kaybetmeye başladı.”

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:14
  1. Diyarbakır Kültür Platformu Sözcüsü Abdülkadir Arslanoğlu
  2. Hdp
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. AK Parti-MHP Cumhur İttifakı

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  • kürtkürt14 dk önce
    yalan değil doğru . verilen sözler yerine gelmezse oy yok .kürtleri zedeleyecek söylemlerden uzak durmalılar
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