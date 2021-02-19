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Yerel Kurtların saldırdığı ahırdan feci görüntüler
Yerel

Kurtların saldırdığı ahırdan feci görüntüler

Düzce'de aç kurdun girdiği ahırdaki 13 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:20:00 -
Kurtların saldırdığı ahırdan feci görüntüler

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Yörükler köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Harun Uzun'un ahırındaki koyun sürüsüne, gece saatlerinde kurt saldırdı.

Gelen sesler üzerine ahıra giden Uzun, 13 küçükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Ahırda birçok kurt gören Uzun, köylülerden yardım istedi. Kurtlar ise ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Ahırda incelemelerde bulunan Kaynaşlı Jandarma Karakol ekipleri, olayın kurtların saldırısı sonucu gerçekleştiğini belirleyerek durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mağdur olan çiftçiye destek verileceği bildirildi.

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