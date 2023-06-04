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Sosyal Medya Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi Hakan Fidan'la bağdaştırıldı! Sosyal medyayı sallayan video
Sosyal Medya

Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi Hakan Fidan'la bağdaştırıldı! Sosyal medyayı sallayan video

Yeniakit Publisher
2023-06-04 17:49:00 - 2023-06-04 17:59:23

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin ardından sosyal medyada, Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey sahnesi ile bağdaştırıldı. Video en çok izlenenler arasına girdi.

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı yarışında seçim zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi kurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerini korurken tüm bakanlar değişti. Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından dahi övgüyle bahsedilen Hakan Fidan'a Dışişleri Bakanlığı görevi tevdi edildi.

Hakan Fidan Kurtlar Vadisi sahneleriyle bağdaştırıldı

Hakan Fidan'a bakanlık görevinin verilmesinin ardından sosyal medya Kurtlar Vadisi sahneleriyle yıkıldı.

Medyaya yansıyan gizemli tavırlarıyla halk tarafından 'sır adam' olarak bilinen Hakan Fidan'ın bakan olmasıyla, Kurtlar Vadisi'nde Doğu Bey karakterinin önemli kararların alındığı odaya girip, "Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları" dediği sahne bağdaştırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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