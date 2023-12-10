Kurtlar Vadisi'nin meşhur otelinin sahibine silahlı saldırı
Kurtlar Vadisi'yle gündeme gelen Sözbir Otel'in sahibi ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sağa sola ateş eden şahsı uyardığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı.
3 el ateş etti
Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti.
Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO