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Gündem Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden bomba haber
Gündem

Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden bomba haber

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde üstlendiği ‘Abdülhey Çoban’ karakteriyle geniş bir kesimin yakından tanıdığı isim haline gelen Kenan Çoban, TRT için çekilen Teşkilatı Mahsusa Trablus dizisine transfer edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:47:00 -
Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden bomba haber

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde üstlendiği ‘Abdülhey Çoban’ karakteriyle geniş bir kesimin yakından tanıdığı isim haline gelen Kenan Çoban, TRT için çekilen Teşkilatı Mahsusa Trablus dizisine transfer edildi. Son olarak 2015-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da üstlendiği ‘Fahri’ karakteriyle akıllara kazınan Kenan Çoban, Teşkilatı Mahsusa Trablus’la ekranların tozunu atacak.

 

 

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