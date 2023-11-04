Kurtlar Vadisi'nde Nesrin karakteriyle canlandırılmıştı: Uğur Kılıç’ı öldüren şahıs işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu

20 Ocak 1995’te mafya babası Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’ı öldürerek 90’lı yıllara damgasını vuran Abdurrahman Keskin, Sakarya bölgesinde ölü olarak bulundu.

ODA TV’nin haberine göre Keskin’e ölmeden önce işkence edildiği belirtildi. Uzun yıllar hapis yatan Keskin, hapisten çıkmıştı.

Dündar Kılıç kimdir?

Dündar Kılıç, 1935 yılında, Trabzon’a bağlı olan Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Ali Dündar Kılıç olan ünlü mafya babası, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber Ankara’ya taşındı.

10 yaşındayken ilk silahına sahip olan Kılıç, 14 yaşına geldiğinde ilk defa tutuklanarak adli makamların ilgisini üzerine çekti. 1960’lı yıllarda, Ankara bölgesindeki en tanınmış suçlulardan birisiydi. Ruhsatsız kumar oynatarak nüfuzunu geliştiren Kılıç, sadece daha önce suç işlemiş olan insanlardan para topladığı için yer altı camiasında iyi bir üne sahipti. 1960 yılında, işlediği bir cinayetten dolayı tutuklandı ve 1965 yılına kadar cezaevinde kaldı.

1965 yılında, cezaevinden çıktıktan sonra işlediği farklı suçlardan dolayı gözaltına alındı. 15 Ağustos 1972‘de Diyarbakır ve Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından THKO örgütüne yataklık yapmaktan yakalandı. 1984 yılında, MİT tarafından başlatılan Babalar Operasyonu çerçevesinde yakalandı ve de 11 ayrı suçtan suçlu bulunarak Mamak Cezaevi’ne kapatıldı.

Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç, 1995 yılında öldürüldü.

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Kılıç’ın hayatı, yeğeni Mustafa Dündar Kılıç tarafından 2006 tarihinde kitaplaştırıldı. Kurtlar Sofrasında Son Kabadayı adını taşıyan 120 sayfalık kitap, Kitaplık yayınları tarafından yayınlandı.