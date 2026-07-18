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Yerel Kurtlar Vadisi sahnesi gibi! Cezaevine nakli sırasında öldürüldü
Yerel

Kurtlar Vadisi sahnesi gibi! Cezaevine nakli sırasında öldürüldü

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Kurtlar Vadisi sahnesi gibi! Cezaevine nakli sırasında öldürüldü

Kahramanmaraş’ta tutuklu Ahmet Eker (49), nakil sırasında cezaevi aracından inerken kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’na nakledilen Ahmet Eker’e araçtan indirildiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Yaralanan Ahmet Eker, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

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