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Medya Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler olacak
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler olacak

Yıllardır büyük bir izleyici kitlesi olan Kurtlar Vadisi, yeniden ekranlarda olacak. Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:20:00 -
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler olacak

Türk dizileri arasında ön plana çıkan Kurtlar Vadisi, uzun yıllar kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu sefer de Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle seyirciyle buluşacak.

 

Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

 

Dizinin Netflix üzerinden yayınlanacağı hakkında haberler dolaşıyordu fakat Pana Film bu haberleri yalanladı. Kurtlar Vadisi Kaos, Show TV ekranlarında Şubat ayından itibaren seyirciyle buluşması düşünülüyor.

 

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler?

 

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda seyircinin sevdiği isimler olan Görkem Sevindik; Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi oyuncuların yer alamayacağını biliyoruz. Dizideki başrol Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz oynamaya devam ediyor. Lakin diğer Kurtlar Vadisi Kaos oyuncularının kim olacağına dair bir açıklama gelmedi.

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