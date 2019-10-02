Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı! Çok sayıda hayvan telef oldu Amasya'da bir koyun sürüsüne saldıran kurtlar 8 hayvanı telef etti.

Sepetli köyünde hayvancılık yapan İhsan Erarslan'ın, Elmapınarı mevkisindeki ormanlık alanda otlattığı koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Erarslan'ın, çoban köpeğiyle sürüyü korumaya çalışmasına karşın, kurtlar, 8 koyunu telef etti, 2 koyunu yaraladı. İhsan Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce de kurtların saldırısı sonucu 2 koyununun telef olduğunu anımsatarak, "Kurtların saldırısını önleyemedik, bir anda saldırdılar. Biz bu koyunları ne emeklerle büyütüyoruz, zararım çok, emeklerim heba oldu." dedi.

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