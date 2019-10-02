Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Amasya'da bir koyun sürüsüne saldıran kurtlar 8 hayvanı telef etti.02 Ekim 2019 Çarşamba 17:26
Sepetli köyünde hayvancılık yapan İhsan Erarslan'ın, Elmapınarı mevkisindeki ormanlık alanda otlattığı koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.
Erarslan'ın, çoban köpeğiyle sürüyü korumaya çalışmasına karşın, kurtlar, 8 koyunu telef etti, 2 koyunu yaraladı.
İhsan Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce de kurtların saldırısı sonucu 2 koyununun telef olduğunu anımsatarak, "Kurtların saldırısını önleyemedik, bir anda saldırdılar. Biz bu koyunları ne emeklerle büyütüyoruz, zararım çok, emeklerim heba oldu." dedi.
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