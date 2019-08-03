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Kurtdere kortejinde atlı zabıta sürprizi

Karesi’de bu yıl 60.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:36
Kurtdere kortejinde atlı zabıta sürprizi

Karesi’de bu yıl 60.sı düzenlenen Kurtdereli Güreşleri’nin kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Protokol, güreş ağası,muhtarlar, güreşçiler, sporcular ve çok sayıda vatandaşların katıldığı yürüyüşte Karesi Belediyesi Atlı Zabıta Ekipleri de görücüye çıktı.


Balıkesir’in Karesi İlçesinde bu yıl 60. kez düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşü ile başladı. Kurtdere Mahallesi’nde yapılacak müsabakalarda bu yıl 70’e yakın başpehlivan olmak üzere binin üzerinde pehlivan birincilik için güreşlerde ter dökecek. Karesi Belediyesi önünde toplanan protokol üyeleri ve davetliler kortej yürüyüşü Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddelerini yürüyerek Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın heykeli önüne geldi.


Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeline çelenk sundular.


Atlı zabıtalar görücüye çıktı


Karesi Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’de sayılı belediyede bulunan Atlı Zabıta Ekipleri de kortej yürüyüşünde ilk görevlerini yaptı. Atlı Zabıta Ekipleri, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra uygun görülen görevlerde de kullanılacak. Kortejin en önünde yürüyen Atlı Zabıta Ekipleri vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:36
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