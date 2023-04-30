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Spor Kurtdere Güreşleri 2-3 Eylül'de yapılacak
Spor

Kurtdere Güreşleri 2-3 Eylül'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-04-30 19:55:00 -
Kurtdere Güreşleri 2-3 Eylül'de yapılacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin birinci sezon tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da katılarak, böyle bir ligin yağlı güreşleri daha çok kitleye ulaştıracağını söyledi.

Beşiktaş'ta bulunan Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyeleri, ligin isim sponsoru olan CW Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve lige destek veren şehirlerden birçok belediye başkanı katıldı.

Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle 20-21 Mayıs'ta ilk sezonu başlayacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'yle devam edecek ve şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak.

Ligde ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı elde edecek.

Toplantıda, Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nin bu yıl itibarıyla Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Başkan Orkan: Kurtdere'de fiziksel ortamı iyileştirdik

Toplantıda bir konuşma da Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı. Konuşmasına depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Orkan "Bizden önceki dönem Karesi Belediye Başkanımız, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Yücel Yılmaz'dı. Onun döneminde Kurtdere Güreşleri önemli bir noktaya geldi. Bizimde bunu geliştirmemiz gerekiyordu. İlk olarak fiziksel ortamın iyileştirilmesi çalışmalarına başladık. En son geçen sene saha çiminde iyi olmadığını düşünerek saha çimini de değiştirdik. Kurtdereli Güreşlerinin marka olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha yeni bir federasyonuz. Lig yaparak futboldaki gibi daha çok kitlelere ulaşın bir lig olacağız. Biz buna desteği Karesi olarak, Kurtdere olarak vereceğiz. Biz en büyük desteği Yücel Başkanımızdan alıyoruz. Böyle bir ligin oluşumunda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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