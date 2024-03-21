Kürtçe konuşan teyzenin Erdoğan sevgisi
HDP/DEM’in istismar siyasetine alet olmayan bir Kürt kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi sosyal medyayı salladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kemalist rejimin Kürtlere uyguladığı baskıyı kaldırıp Doğulu vatandaşlara haklarını teslim etti.
HDP/DEM’in istismar siyasetine alet olmayan sağ duyulu Kürtler, Erdoğan’ın verdiği hakların farkında olup cumhurbaşkanına olan sevgilerini her fırsatta dile getiriyor.
O vatandaşlardan biri sosyal medyada gündem oldu. Kürtçe konuşan teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu seçim otobüsünü gördüğünde, “Bırakın bir kez öpeyim” diyerek araca doğru koşması sosyal medyayı salladı.