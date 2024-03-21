Kürtçe konuşan teyzenin Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kemalist rejimin Kürtlere uyguladığı baskıyı kaldırıp Doğulu vatandaşlara haklarını teslim etti.

HDP/DEM’in istismar siyasetine alet olmayan sağ duyulu Kürtler, Erdoğan’ın verdiği hakların farkında olup cumhurbaşkanına olan sevgilerini her fırsatta dile getiriyor.

O vatandaşlardan biri sosyal medyada gündem oldu. Kürtçe konuşan teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu seçim otobüsünü gördüğünde, “Bırakın bir kez öpeyim” diyerek araca doğru koşması sosyal medyayı salladı.