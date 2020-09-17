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Gündem Kurtarmak isterken kadının sevgilisini öldüren Kadir Şeker'e 18 yıl istendi
Gündem

Kurtarmak isterken kadının sevgilisini öldüren Kadir Şeker'e 18 yıl istendi

Parkta darbedilen kadını korumak isterken sevgilisi Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle Konya’da yargılanan Kadir Şeker’in, 18 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, Şeker hakkında en üst seviyede haksız tahrik indirimi de talep ederken, Duran ailesinin avukatı ise kendilerinin sanık gibi gösterildiğini belirterek Şeker’in bir kahraman olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:45:00 -
Kurtarmak isterken kadının sevgilisini öldüren Kadir Şeker'e 18 yıl istendi

Konya’da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kadir Şeker için cumhuriyet savcısı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi. Şeker, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Ağabeyime çok fazla haksızlık yapıldı

Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarladı. Ağabeyi hakkında medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını öne süren Duran, “Ağabeyim uyuşturucu satıcısı değildi. Sosyal medya paylaşımlarından da uyuşturucuya karşı olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime çok haksızlık yapıldı. Sanıktan şikayetçiyiz” ifadesini kullandı. Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut, adli tıp raporunda Şeker’in sırtında 3 santimetrelik, kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir kesi yarası tespit edildiğinin yer aldığına dikkati çekerek, Şeker’in olaydan kısa süre önce bıçaklı bir yaralama olayına da karışmış olabileceğini öne sürdü.

Kadir Şeker bir kahraman değil

Şeker ise daha önce böyle bir olaya karışmadığını söyledi. Maktulün babası Cengiz Duran’ın avukatı Duygu Delibaş ise “Şu anda kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki sanki biz mağdur değil, sanığız. Bu dosya kadına şiddetle bütünleştirildi. Söz konusu olayda şiddet yoktur. Kadir Şeker’den bir kahraman yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadir Şeker bir kahraman değildir. Elinde bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti” dedi. Şeker’in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ise müvekkilinin, içeride bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Duruşma 14 Ekim’e ertelendi.

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