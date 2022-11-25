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Dünya Kürtaj hakkını anayasal güvenceye aldılar
Dünya

Kürtaj hakkını anayasal güvenceye aldılar

Fransa'da kürtaj Ulusal Meclis'de yapılan oylamada anayasal güvence altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 04:46:00 -
Kürtaj hakkını anayasal güvenceye aldılar

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.

İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.

Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.

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